У Києві маршрутка збила трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Києві на Дорогожичах маршрутка збила на "зебрі" трьох осіб, передає кореспондент УНН із посиланням на очевидців.
За словами очевидців, ДТП сталась близько 20.00. Маршрутка, за словами очевидців, не зупинилась на червоний сигнал світлофора і збила трьох пішоходів, які переходили дорогу.
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У результаті аварії постраждали троє жінок - їх госпіталізували.
На місці наразі працюють правоохоронці.