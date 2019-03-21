В Киеве маршрутка сбила трех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Киеве на Дорогожичах маршрутка сбила на "зебре" трех человек, передает корреспондент УНН со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, ДТП произошло около 20.00. Маршрутка, по словам очевидцев, не остановилась на красный сигнал светофора и сбила трех пешеходов, которые переходили дорогу.
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В результате аварии пострадали три женщины - их госпитализировали.
На месте сейчас работают правоохранители.