В Киеве маршрутка сбила трех человек

По словам очевидцев, ДТП произошло около 20.00. Маршрутка, по словам очевидцев, не остановилась на красный сигнал светофора и сбила трех пешеходов, которые переходили дорогу.

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В результате аварии пострадали три женщины - их госпитализировали.

На месте сейчас работают правоохранители.