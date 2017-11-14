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В Киеве разоблачили схему уклонения от уплаты налогов

В Киеве разоблачили схему уклонения от уплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 12757 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Столичная прокуратура разоблачила незаконную деятельность "центра минимизации таможенных платежей", деятельность которого связали с гражданами КНР. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №5 следственным управлением финансовых расследований ГНИ в Оболонском районе ГУ ГФС в Киеве разоблачена незаконная схема, направленная на уклонение от уплаты налогов рядом предприятий с участием граждан Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители установили, что "группой лиц с участием граждан КНР в период 2016-2017 годов осуществлялся ввоз на таможенную территорию Украины товаров (текстиля, обуви и т.п.) на общую сумму 50,3 млн грн от подконтрольных китайских предприятий-нерезидентов и в дальнейшем документально оформлялась реализация импортируемых товаров на фиктивные предприятия".

Указано, что во время проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято 385 печатей и штампов субъектов предпринимательской деятельности с признаками "фиктивности" и предприятий нерезидентов, наличные средства, а именно более 9 млн гривен, около 200 тыс. долларов США и почти 23 тыс. евро, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также спецсредства, изъятые из гражданского оборота, в частности: наручники и резиновая палка ПР-73.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины. Принимаются меры по наложению арестов на счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначение судебных экспертиз, проведения налоговых проверок и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Напомним, в Киевской области разоблачили миллионную схему минимизации уплаты налогов.

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