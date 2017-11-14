У Києві викрили схему ухилення від сплати податків

"Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №5 слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві викрито незаконну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків низкою підприємств за участі громадян Китайської народної республіки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що "групою осіб за участю громадян КНР у період 2016-2017 років здійснювалось ввезення на митну територію України товарів (текстилю, взуття тощо) на загальну суму 50,3 млн грн від підконтрольних китайських підприємств-нерезидентів та у подальшому документально оформлювалось реалізацію імпортованих товарів на фіктивні підприємства".

Вказано, що під час проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 385 печаток та штампів суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності" та підприємств нерезидентів, готівкові кошти, а саме понад 9 млн гривень, близько 200 тис. доларів США та майже 23 тис. євро, чорнові записи, електронні носії, мобільні телефони, банківські картки, фінансово-господарські документи, комп’ютерна та інша техніка, а також спецзасоби, вилучені з цивільного обороту, зокрема: наручники та гумова палиця ПР-73.

На даний час триває досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Вживаються заходи щодо накладення арештів на рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, призначення судових експертиз, проведення податкових перевірок та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, на Київщині викрили мільйонну схему мінімізації сплати податків.