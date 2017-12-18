В Киеве пройдет фотовыставка, посвященная памяти Амины Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Завтра в 14:00 в Украинском доме на столичном Крещатике состоится церемония открытия выставки фотографий под названием "Амина: Жизнь", передает УНН.
Выставка посвящена памяти борца за свободу и независимость Украины, лейтенанта Вооруженных Сил, Народного героя Украины Амины Окуевой.
На церемонии открытия ожидают министра внутренних дел Украины, должностных лиц и представителей иностранных диппредставительств.
"На выставке будет представлено 34 фотографии ... 17 черно-белых любительских фотографий с личного архива Амины ... 17 цветных фотографий - работы Александры Лисицкой ...", - сообщили организаторы.
Фотовыставка "Амина: Жизнь" в Украинском доме будет представлена с 20 по 26 декабря 2017 года. В дальнейшем организаторы планируют показать ее в других городах Украины, Европы и США.
Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.
Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.