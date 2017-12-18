У Києві відбудеться фотовиставка, присвячена пам'яті Аміни Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Завтра о 14:00 в Українському домі на столичному Хрещатику відбудеться церемонія відкриття виставки фотографій під назвою "Аміна: Життя", передає УНН.
Виставка присвячена пам’яті борця за свободу і незалежність України, лейтенанта Збройних Сил, Народного героя України Аміни Окуєвої.
На церемонії відкриття очікують міністра внутрішніх справ України, посадовців та представників іноземних диппредставництв.
“На виставці буде представлено 34 фотографії... 17 чорно-білих аматорських фотографій із особистого архіву Аміни... 17 кольорових фотографій — роботи Олександри Лисицької...”, — повідомили організатори.
Фотовиставка “Аміна: Життя” в Українському домі буде представлена з 20 по 26 грудня 2017 року. Надалі організатори планують показати її в інших містах України, Європи та США.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ та повідомила, що розцінює вбивство як замовне.