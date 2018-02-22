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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63040 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77115 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79819 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107340 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100380 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104550 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111529 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

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В Киеве убийцу гражданки США приговорили к пожизненному заключению

В Киеве убийцу гражданки США приговорили к пожизненному заключению

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве 37-летний мужчина, который убил гражданку США, а ее матери нанес тяжкие телесные повреждения, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом зашел к соседке. В коридоре он без каких-либо причин, внезапно ударил 66-летнюю женщину в лицо. После чего, вытянув из сумки нож, начал наносить женщине хаотические удары. Дочь потерпевшей - 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

По результатам судебно-медицинских экспертиз пожилая женщина получила 16 ножевых ранений в шею, грудь, живот и плечи, ее дочь - 8 ранений, в том числе в грудную клетку и живот с повреждением внутренних органов.

Стороной обвинения в судебном заседании полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых ему преступлениях.

По результатам судебного рассмотрения коллегией судей 20 февраля этого года вынесен обвинительный приговор, согласно которому киевлянин признан виновным по п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы.

Мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена ​​судом без изменений.

Напомним, женщина на Закарпатье зарезала двухлетнего ребенка и пыталась покончить с собой.

 

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