В Киеве убийцу гражданки США приговорили к пожизненному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве 37-летний мужчина, который убил гражданку США, а ее матери нанес тяжкие телесные повреждения, приговорен к пожизненному лишению свободы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
По данным ведомства, в июне 2017 года мужчина под вымышленным предлогом зашел к соседке. В коридоре он без каких-либо причин, внезапно ударил 66-летнюю женщину в лицо. После чего, вытянув из сумки нож, начал наносить женщине хаотические удары. Дочь потерпевшей - 43-летняя гражданка США, которая в тот момент находилась в квартире, пыталась остановить злоумышленника. Однако также получила ножевые ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
По результатам судебно-медицинских экспертиз пожилая женщина получила 16 ножевых ранений в шею, грудь, живот и плечи, ее дочь - 8 ранений, в том числе в грудную клетку и живот с повреждением внутренних органов.
Стороной обвинения в судебном заседании полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых ему преступлениях.
По результатам судебного рассмотрения коллегией судей 20 февраля этого года вынесен обвинительный приговор, согласно которому киевлянин признан виновным по п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины и приговорен к пожизненному лишению свободы.
Мера пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставлена судом без изменений.
Напомним, женщина на Закарпатье зарезала двухлетнего ребенка и пыталась покончить с собой.