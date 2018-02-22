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У Києві убивцю громадянки США засудили до довічного ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві 37-річного чоловіка, який вбив громадянку США, а її матері наніс тяжкі тілесні ушкодження, засуджено до довічного позбавлення волі, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

За даними відомства, у червні 2017 року чоловік під вигаданим приводом зайшов до сусідки. У коридорі він без будь-яких причин, раптово, вдарив 66-річну жінку в обличчя. Після чого, діставши із сумки ніж, почав наносити жінці хаотичні удари. Донька потерпілої - 43-річна громадянка США, яка в той момент перебувала в квартирі, намагалась зупинити зловмисника. Проте також отримала ножові поранення, які виявилися несумісні з життям.

За результатами судово-медичних експертиз літня жінка отримала 16 ножових поранень в шию, груди, живіт та плечі, її дочка – 8 поранень, у тому числі в грудну клітину та живіт з ушкодженням внутрішніх органів.

Стороною обвинувачення у судовому засіданні повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих йому злочинах.

За результатами судового розгляду колегією суддів 20 лютого цього року ухвалено обвинувальний вирок, за яким киянина визнано винним за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишено судом без змін.

Нагадаємо, жінка на Закарпатті зарізала дворічну дитину і намагалася накласти на себе руки.

 

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