У Києві убивцю громадянки США засудили до довічного ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві 37-річного чоловіка, який вбив громадянку США, а її матері наніс тяжкі тілесні ушкодження, засуджено до довічного позбавлення волі, передає УНН з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.
За даними відомства, у червні 2017 року чоловік під вигаданим приводом зайшов до сусідки. У коридорі він без будь-яких причин, раптово, вдарив 66-річну жінку в обличчя. Після чого, діставши із сумки ніж, почав наносити жінці хаотичні удари. Донька потерпілої - 43-річна громадянка США, яка в той момент перебувала в квартирі, намагалась зупинити зловмисника. Проте також отримала ножові поранення, які виявилися несумісні з життям.
За результатами судово-медичних експертиз літня жінка отримала 16 ножових поранень в шию, груди, живіт та плечі, її дочка – 8 поранень, у тому числі в грудну клітину та живіт з ушкодженням внутрішніх органів.
Стороною обвинувачення у судовому засіданні повністю доведено вину чоловіка в інкримінованих йому злочинах.
За результатами судового розгляду колегією суддів 20 лютого цього року ухвалено обвинувальний вирок, за яким киянина визнано винним за п. 1, 7 ч. 2 ст. 115 КК України та засуджено до довічного позбавлення волі.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишено судом без змін.
Нагадаємо, жінка на Закарпатті зарізала дворічну дитину і намагалася накласти на себе руки.