В Киеве ищут взрывчатку в КНУКиИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Сегодня утром появилась информация минировании Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом сообщили УНН очевидцы.
Сейчас правоохранительные органы и экстренные службы проверяют помещения.
Как сообщал УНН, в Херсоне "Гройсман" сообщил о минировании аэропорта.
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Напомним, одна из станций метрополитена Киева возобновила работу после "минирования" .
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