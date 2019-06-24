У Києві шукають вибухівку в КНУКіМ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні зранку з'явилась інформація мінування Київського національного університету культури і мистецтв. Про це УНН повідомили очевидці.
Наразі правоохоронні органи та екстренні служби перевіряють приміщення.
Як повідомляв УНН, у Херсоні "Гройсман" повідомив про мінування аеропорту.
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Нагадаємо, одна з станцій метрополітену Києва відновила роботу після "мінування".
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