Одна з станцій метрополітену Києва відновила роботу після "мінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Станція київського метрополітену “Золоті ворота” відновила роботу після хибного повідомлення про мінування, пише УНН з посиланням на з посиланням на прес-службу КП “Київський метрополітен”.
“Станцію „Хрещатик“ та „Золоті ворота“ перевірено та відчинено для роботи у звичайному режимі. Перепрошуємо за незручності!”, — вказано у повідомленні метрополітену.
Станції “Олімпійська”, “Печерська”, “Гідропарк” і надалі зачинені на вхід та вихід.
Нагадуємо, нещодавно ще чотири станції столичного метрополітену закрили на вхід та вихід, як і одну пересадку між станціями, через повідомлення про замінування, натомість станція “Хрещатик” відновила роботу після перевірки аналогічного повідомлення.