Одна из станций метрополитена Киева возобновила работу после "минирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Станция киевского метрополитена “Золотые ворота” возобновила работу после ложного сообщения о минировании, пишет УНН со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу КП “Киевский метрополитен”.
“Станция „Крещатик“ и „Золотые ворота“ проверено и открыты для работы в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!”, — указано в сообщении метрополитена.
Станции “Олимпийская”, “Печерская”, “Гидропарк” и далее закрыты на вход и выход.
Напоминаем, недавно еще четыре станции столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании, зато станция “Хрещатик” возобновил работу после проверки аналогичного сообщения.