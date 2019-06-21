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Одна из станций метрополитена Киева возобновила работу после "минирования"

Киев • УНН

 • 8329 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Станция киевского метрополитена “Золотые ворота” возобновила работу после ложного сообщения о минировании, пишет УНН со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу КП “Киевский метрополитен”.

Одна из станций метрополитена Киева возобновила работу после "минирования"

“Станция „Крещатик“ и „Золотые ворота“ проверено и открыты для работы в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства!”, — указано в сообщении метрополитена.

Станции “Олимпийская”, “Печерская”, “Гидропарк” и далее закрыты на вход и выход.

Напоминаем, недавно еще четыре станции столичного метрополитена закрыли на вход и выход, как и одну пересадку между станциями, из-за сообщения о заминировании, зато станция “Хрещатик” возобновил работу после проверки аналогичного сообщения.

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