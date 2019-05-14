В Киеве ищут взрывчатку в ТРЦ на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Киеве сообщили о минировании ТЦ "Глобус". Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ НП в Киеве Анна Зубрева.
"Поступило сообщение о минировании ТЦ Глобус (в Киеве - ред.). Сейчас проводится проверка", - сказала Зубрева.
Напомним, 2 апреля 2019 года в Киеве в течение часа поступило 4 сообщения, заминирован Бронетанковый завод, конструкторское бюро "Артиллерийское вооружение", Высший совет правосудия и завод "Маяк".
Также, на прошлой неделе правоохранители проверили сообщение о минировании 69 объектов.