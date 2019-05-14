У Києві шукають вибухівку у ТРЦ на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Києві повідомили про мінування ТЦ “Глобус”. Про це в коментарі УНН розповіла прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва.
“Надійшло повідомлення про мінування ТЦ Глобус (у Києві —ред.). Наразі триває перевірка”, — сказала Зубрєва.
Нагадаємо, 2 квітня 2019 року у Києві впродовж години надійшло 4 повідомлення, що заміновано Бронетанковий завод, конструкторське бюро “Артилерійське озброєння”, Вищу раду правосуддя та завод “Маяк”.
Також, минулого тижня правоохоронці перевірили повідомлення про мінування 69 об’єктів.