В Киеве еще одну станцию метро проверяют на взрывчатку

"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!

Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром станцию киевского метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании.

После проверки оказалось, что сообщение по заминировании ложное.