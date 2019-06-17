В Киеве еще одну станцию метро проверяют на взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Станцию метро "Печерская" закрыли на вход и выход для проверки на взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Печерская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!
Приносим извинения за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром станцию киевского метро "Олимпийская" закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании.
После проверки оказалось, что сообщение по заминировании ложное.