У Києві ще одну станцію метро перевіряють на вибухівку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Станцію метро "Печерська" зачинили на вхід та вихід для перевірки на вибухівку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Печерська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!
Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці станцію київського метро "Олімпійська" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.
Після перевірки виявилося, що повідомлення по замінування хибне.