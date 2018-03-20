В Киеве СБУ задержала "телефонного террориста"

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 19909 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 25406 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 70997 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78374 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102343 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109401 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116686 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121960 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133106 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Киеве СБУ задержала "телефонного террориста"

В Киеве СБУ задержала "телефонного террориста"

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который оставил сообщения с угрозами террористического характера. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, передает УНН.

Оперативники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

СБ Украины в очередной раз напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

"Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Как сообщал УНН, в столице задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Верховной Рады Украины.

Украинские Национальные Новости

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