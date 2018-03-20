В Киеве СБУ задержала "телефонного террориста"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Киеве анонима, который оставил сообщения с угрозами террористического характера. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, передает УНН.
Оперативники спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины местного жителя, который якобы "заминировал" одну из центральных улиц столицы и здание департамента МВД Украины. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
СБ Украины в очередной раз напоминает, что независимо от мотивов "телефонных террористов" их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. По повторный звонок злоумышленника может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.
"Телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.
Как сообщал УНН, в столице задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Верховной Рады Украины.