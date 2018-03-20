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У Києві СБУ затримала “телефонного терориста”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у Києві аноніма, який здійснив повідомлення з погрозами терористичного характеру. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, передає УНН.

Оперативники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України місцевого жителя, який нібито “замінував” одну з центральних вулиць столиці та будівлю департаменту МВС України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

СБ України вкотре нагадує, що незалежно від мотивів “телефонних терористів” їх дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років. За повторний дзвінок зловмисника може бути засуджено терміном від чотирьох до восьми років.

“Телефонним анонімам” також доведеться компенсувати витрати державних та комерційних установ, що зазнали збитків від їх протиправних дій.

Як повідомляв УНН, у столиці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування Верховної Ради України.

Українські Національні Новини

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