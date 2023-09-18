В Киеве спасатель ГСЧС пробежал 62,7 км в полном снаряжении в память о своих погибших на войне коллегах

Детали

Отмечается, что преодоление такого расстояния должно продемонстрировать силу и выносливость украинских спасателей, которые первыми приходят на спасение.

Также маршрут пробега был построен таким образом, чтобы привлечь внимание людей к местам попаданий оккупантов по столице Украины.

Забег посвящается памяти погибших спасателей и гражданских, которые стали жертвами российских бомбардировок.

В течение забега продолжался благотворительный сбор на нужды спасателей ГСЧС Украины.

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