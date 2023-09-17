Взірці самовідданості: Зеленський привітав рятувальників з професійним святом

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«За щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій — уже тисячі врятованих після російських обстрілів людських життів, понад 100 тисяч ліквідованих пожеж, більш як 430 тисяч знешкоджених вибухонебезпечних предметів», - написав Зеленський у Telegram.

Президент подякував всім рятувальникам за їх самовідданість.

«Я дякую всім, хто рятує, за те, що ви даєте такий взірець – взірець самовідданості й зосередженості на інтересах держави та людей. З Днем рятівника!», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 17 вересня, в Україні відзначається День рятувальника. Офіційно подія має назву – День працівників цивільного захисту України. Встановлена з 2008 року на підставі указу президента.

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