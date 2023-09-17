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Образцы самоотверженности: Зеленский поздравил спасателей с профессиональным праздником

Киев • УНН

 • 198200 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за их самоотверженность и сосредоточенность на интересах государства и людей, передает УНН.

Цитата

«За ежедневной работой работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — уже тысячи спасенных после российских обстрелов человеческих жизней, более 100 тысяч ликвидированных пожаров, более 430 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов», - написал Зеленский в Telegram.

Президент поблагодарил всех спасателей за их самоотверженность.

«Я благодарю всех, кто спасает, за то, что вы даете такой образец – образец самоотверженности и сосредоточенности на интересах государства и людей. С Днем спасателя!», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 17 сентября, в Украине отмечается День спасателя. Официально событие называется – День работников гражданской защиты Украины. Установлено с 2008 года на основании указа президента.

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