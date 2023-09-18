У Києві рятувальник ДСНС пробіг 62,7 км у повному спорядженні у пам’ять про своїх загиблих на війні колег

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Зазначається, що подолання такої відстані має продемонструвати силу та витривалість українських рятувальників, які першими приходять на порятунок.

Також маршрут пробігу був побудований таким чином, щоб привернути увагу людей до місць влучань окупантів по столиці України.

Забіг присвячується пам'яті загиблих рятувальників та цивільних, які стали жертвами російських бомбардувань.

Протягом забігу тривав благодійний збір на потреби рятувальників ДСНС України.

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