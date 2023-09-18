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У Києві рятувальник ДСНС пробіг 62,7 км у повному спорядженні у пам’ять про своїх загиблих на війні колег

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. У День рятівника Володимир Сковородка пробіг у повному спорядженні пожежного-рятувальника, вага якого понад 25 кілограмів, дистанцію в 50 кілометрів, що є новим рекордом України. Після рекорду рятувальник пробіг ще 12,7 кілометрів. Про це повідомили у пресслужбі МВС України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що подолання такої відстані має продемонструвати силу та витривалість українських рятувальників, які першими приходять на порятунок.

Також маршрут пробігу був побудований таким чином, щоб привернути увагу людей до місць влучань окупантів по столиці України.

Забіг присвячується пам'яті загиблих рятувальників та цивільних, які стали жертвами російських бомбардувань.

Протягом забігу тривав благодійний збір на потреби рятувальників ДСНС України.

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