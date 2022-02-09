В Киеве "рванула" труба на улице Бетховена. Полиция перекрыла движение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве из-за аварии трубы перекрыли движение на улице Бетховена. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.
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“Из-за аварии на водопроводной сети перекрыто движение на части улицы Бетховена на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко. Аварийные бригады уже работают на месте”, — говорится в сообщении.
Напомним
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