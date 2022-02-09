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15 марта, 19:03 • 105560 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140612 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121731 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115368 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103920 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101024 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91291 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Киеве "рванула" труба на улице Бетховена. Полиция перекрыла движение

В Киеве "рванула" труба на улице Бетховена. Полиция перекрыла движение

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве из-за аварии трубы перекрыли движение на улице Бетховена. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает УНН.

Цитата

“Из-за аварии на водопроводной сети перекрыто движение на части улицы Бетховена на участке от улицы Жмеринской до улицы Дорошенко. Аварийные бригады уже работают на месте”, — говорится в сообщении.

Напомним

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