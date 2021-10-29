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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На столичній Оболоні прорвало теплотрасу - утворився величезний “гейзер”

Київ • УНН

 • 20459 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Оболонському районі Києва, сьогодні, 29 жовтня, на вулиці Семена Скляренка прорвало теплотрасу. Про це повідомили в "Київтеплоенерго", пише УНН.

На столичній Оболоні прорвало теплотрасу - утворився величезний “гейзер”

Цитата:

“Сьогодні о 10:56 на вулиці Семена Скляренка, 9, сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Аварійна бригада Київтеплоенерго локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують впродовж доби”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Як передає кореспондент УНН, на місці аварії утворилася величезна вирва і зруйноване дорожнє покриття.

Нагадаємо

Раніше у Солом’янському районі Києва через прорив труби "гейзер" з гарячою водою бив вище 4-поверхового будинку.

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