На столичній Оболоні прорвало теплотрасу - утворився величезний “гейзер”

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“Сьогодні о 10:56 на вулиці Семена Скляренка, 9, сталося експлуатаційне пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. Аварійна бригада Київтеплоенерго локалізувала пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують впродовж доби”, — йдеться в повідомленні.

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Як передає кореспондент УНН, на місці аварії утворилася величезна вирва і зруйноване дорожнє покриття.

Нагадаємо

Раніше у Солом’янському районі Києва через прорив труби "гейзер" з гарячою водою бив вище 4-поверхового будинку.