На столичной Оболони прорвало теплотрассу - образовался огромный "гейзер"

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“Сегодня в 10:56 на улице Семена Скляренко, 9, произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго локализовала повреждение и приступила к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток”, - говорится в сообщении.

Детали

Как передает корреспондент УНН, на месте аварии образовалась огромная воронка и разрушено дорожное покрытие.

Напомним

Ранее в Соломенском районе Киева из-за прорыва трубы "гейзер" с горячей водой бил выше 4-этажного дома.