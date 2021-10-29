На столичной Оболони прорвало теплотрассу - образовался огромный "гейзер"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Оболонском районе Киева, сегодня, 29 октября, по улице Семена Скляренко прорвало теплотрассу. Об этом сообщили в "Киевтеплоэнерго", пишет УНН.
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“Сегодня в 10:56 на улице Семена Скляренко, 9, произошло эксплуатационное повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды наружу. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго локализовала повреждение и приступила к ремонтным работам. Завершить их планируют в течение суток”, - говорится в сообщении.
Детали
Как передает корреспондент УНН, на месте аварии образовалась огромная воронка и разрушено дорожное покрытие.
Напомним
Ранее в Соломенском районе Киева из-за прорыва трубы "гейзер" с горячей водой бил выше 4-этажного дома.