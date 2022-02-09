У Києві "рвонула" труба на вулиці Бетховена. Поліція перекрила рух
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Києві через аварію труби перекрили рух на вулиці Бетховена. Про це повідомили в патрульній поліції Києва, передає УНН.
Цитата
“Через аварію на водопровідній мережі перекрито рух на частині вулиці Бетховена на ділянці від вулиці Жмеринської до вулиці Дорошенка. Аварійні бригади уже працюють на місці”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
На столичній Оболоні прорвало теплотрасу і утворився величезний “гейзер”.