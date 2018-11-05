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В Киеве расследуют четыре дела за уклонение от весеннего призыва

В Киеве расследуют четыре дела за уклонение от весеннего призыва

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киеве за уклонение призывников от службы в Вооруженных силах во время весеннего призыва открыто четыре производства - они сейчас находятся на досудебном расследовании. Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"За весенний призыв четыре дела (об уклонении от срочной службы - ред.) находятся на предварительном расследовании. (Почему так мало - ред.) - это вопрос не к нам, а к Национальной полиции. Мы передали всего 19,909 тысяч материалов за весь период", - отметил С.Клявлин.

По его словам, как правило, суд выносит по отношению к тем, кто уклоняется, решение об административном наказании.

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Военные комиссариаты же не имеют "рычагов влияния" на нежелающих служить. В частности, после отмены справки из военкомата в 2012 году при пересечении границы потенциальные призывники могут свободно покидать страну.

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он длится дольше, чем обычно. Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь.

По словам заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу 80% призывников.

Украинские Национальные Новости

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