У Києві розслідують чотири справи за ухилення від весняного призову

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Києві за ухилення призовників від служби в Збройних силах під час весняного призову відкрито чотири провадження – вони наразі перебувають на досудовому розслідуванні. Про це повідомив військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.