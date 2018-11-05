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У Києві розслідують чотири справи за ухилення від весняного призову

У Києві розслідують чотири справи за ухилення від весняного призову

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Києві за ухилення призовників від служби в Збройних силах під час весняного призову відкрито чотири провадження – вони наразі перебувають на досудовому розслідуванні. Про це повідомив військовий комісар Київського міського військового комісаріату полковник Сергій Клявлін під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“За весняний призов чотири справи (щодо ухиляння від строкової служби — ред.) перебувають на досудовому розслідуванні. (Чому так мало — ред.) — це питання не до нас, а до Національної поліції. Ми передали загалом 19,909 тисяч матеріалів за весь період”, — зазначив С.Клявлін.

За його словами, як правило, суд виносить щодо до тих, хто ухиляється, рішення про адміністративне покарання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Осінній призов у Києві опинився під загрозою зриву

Військові комісаріати ж не мають “важелів впливу” на неохочих служити. Зокрема, після скасування довідки з військкомату в 2012 році при перетині кордону потенційні призовники можуть вільно залишати країну.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триває довше, ніж зазвичай. Президент збільшив термін цього призову з двох до трьох місяців — жовтень-грудень.

За словами заступника Генерального прокурора — Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, у Києві ухиляються від призову на строкову військову службу 80% призовників.

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