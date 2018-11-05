Осінній призов у Києві опинився під загрозою зриву

"Станом на сьогодні, 5 листопада 2018 року, відповідно до плану призову, ми призвали до лав Збройних сил України 39%. Явка призовників, які мають прибувати на призовні дільниці, вкрай-вкрай низька. На даному етапі", - зазначив він.

За його словами, на військово-медичні комісії приходять лише 8% із тих, кого викликають. Решту, за словами Клявліна, доводиться розшукувати за допомогою поліції.

"Це ставить під загрозу планове завдання щодо призову на строкову військову службу у місті Києві", - підкреслив він.

При цьому він уточнив, що комісаріати своє завдання виконають, однак працювати наразі їм дуже складно. "Станом на сьогодні не з'явилися до призовних дільниць 23 тисячі 424 чоловіка. Це останні дані, які в нас є в військовому комісаріаті", - зазначив він.

Додамо, згідно з розпорядженням Кабміну, чисельність киян, які підлягають відправленню у війська під час осіннього призову, становить 744 особи, з яких 419 - у Збройні сили. Загалом у жовтні-грудні 2018 року до ЗСУ та інших військових формувань для строкової військової служби заплановано відправити 17,96 тис. осіб.

Клявлін також додав, що незадовільно на призов реагують і роботодавці – зокрема, приватний бізнес. Є випадки, коли керівники підприємств звільняють чоловіків, призваних на військову строкову службу, "заднім числом". На думку Клявліна, це робиться для того, щоб підприємство не виконувало вимоги законодавства з утримання робочого місця за призовником.

Крім того, військовий комісар повідомив, що служити у ЗСУ за контрактом у Києві виявили бажання 346 осіб, з них 76 – жінки, 163 – мають статус учасника бойових дій. Найбільше охочих служити за контрактом відносно плану – у Печерському, Солом'янському і Шевченківському районах.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триватиме довше, ніж зазвичай. Президент збільшив термін цього призову з двох до трьох місяців - жовтень-грудень.

За словами заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, у Києві ухиляються від призову на строкову військову службу 80% призовників.