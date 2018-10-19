У Києві ухиляються від призову 80% юнаків

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві ухиляються від призову на строкову військову службу 80% призовників. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.