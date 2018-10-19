У Києві ухиляються від призову 80% юнаків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У Києві ухиляються від призову на строкову військову службу 80% призовників. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“80% призовників міста Києва ухиляються від несення служби... Це при наборі більше 800 чоловік з Києва треба призвати”, — сказав він.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні стартував осінній призов. Цього року він триватиме на місяць довше — до грудня.
Під час осіннього призову на строкову службу планують призвати 17 960 людей. На здійснення цього призову з бюджету виділяється 64,9 млн грн.