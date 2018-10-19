В Киеве уклоняются от призыва 80% юношей

"80% призывников города Киева уклоняются от несения службы ... Это при наборе, что более 800 человек из Киева надо призвать", - сказал он.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится на месяц дольше - до декабря.

Во время осеннего призыва на срочную службу планируют призвать 17 960 человек. На осуществление этого призыва из бюджета выделяется 64,9 млн грн.