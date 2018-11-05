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Осенний призыв в Киеве оказался под угрозой срыва

Осенний призыв в Киеве оказался под угрозой срыва

Киев  •  УНН

 • 19679 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Осенний призыв в Киеве оказался под угрозой срыва, поскольку сейчас план по призыву выполнен на 39%, а явка на призывные участки не превышает 8%. Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня, 5 ноября 2018 года, в соответствии с планом призыва, мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39%. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая. На данном этапе", - отметил он.

По его словам, на военно-медицинские комиссии приходят лишь 8% из тех, кого вызывают. Остальные, по словам Клявлина, приходится разыскивать с помощью полиции.

"Это ставит под угрозу плановое задание по призыву на срочную военную службу в городе Киеве", - подчеркнул он.

При этом он уточнил, что комиссариаты свою задачу выполнят, но работать пока им очень сложно. "По состоянию на сегодня не явились на призывные участки 23 тысячи 424 человека. Это последние данные, которые у нас есть в военном комиссариате", - отметил он.

Добавим, согласно распоряжению Кабмина, численность киевлян, которые подлежат отправке в войска во время осеннего призыва, составляет 744 человека, из которых 419 - в Вооруженные силы. Всего в октябре-декабре 2018 года в ВСУ и другие военные формирования для срочной военной службы планируется отправить 17,96 тыс. человек.

Клявлин также добавил, что неудовлетворительно на призыв реагируют и работодатели - в частности, частный бизнес. Есть случаи, когда руководители предприятий увольняют мужчин, призванных на военную срочную службу, "задним числом". По мнению Клявлина, это делается для того, чтобы предприятие не выполняло требования законодательства по содержанию рабочего места за призывником.

Кроме того, военный комиссар сообщил, что служить в ВСУ по контракту в Киеве изъявили желание 346 человек, из них 76 - женщины, 163 - имеют статус участника боевых действий. Больше всего желающих служить по контракту относительно плана - в Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв. В этом году он продлится дольше, чем обычно. Президент увеличил срок этого призыва с двух до трех месяцев - октябрь-декабрь.

По словам заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиос, в Киеве уклоняются от призыва на срочную военную службу 80% призывников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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