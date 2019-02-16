В Киеве начался марш к 125-летию "Сокола"

"Марш начался. Несколько сот участников ", - сообщил корреспондент.



Напомним, 29 января в Киеве провели факельное шествие в честь Героев Крут. В марше приняли участие несколько сотен человек, которые скандировали: "Слава Украине - Героям Слава".



Как сообщал УНН, в Петербурге на "Марше матерей" задержали семь человек.



Кроме того, 2 февраля в Париже "желтые жилеты" устроили белый марш.