В Киеве начался марш к 125-летию "Сокола"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Киеве проходит торжественный Марш в честь 125-летия Всеукраинской общественной организации "Сокол", передает коррепосндент УНН.
"Марш начался. Несколько сот участников ", - сообщил корреспондент.
Напомним, 29 января в Киеве провели факельное шествие в честь Героев Крут. В марше приняли участие несколько сотен человек, которые скандировали: "Слава Украине - Героям Слава".
Как сообщал УНН, в Петербурге на "Марше матерей" задержали семь человек.
Кроме того, 2 февраля в Париже "желтые жилеты" устроили белый марш.