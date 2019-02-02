В Париже "желтые жилеты" устроили белый марш
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Париже начался марш "желтых жилетов" в поддержку пострадавших во время акций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.
Так называемый "белый марш" призван поддержать пострадавших во время протестных акций манифестантов.
Парад мирный, пока в нем принимает участие несколько сотен человек.
Как сообщал УНН, число погибших с начала протестов "желтых жилетов" во Франции достигло 11.
Напомним, за выходные полиция задержала более 220 участников акции "желтых жилетов" во Франции.
Ранее издание BFMTV сообщало, что на протесты вышли более 69 000 человек.