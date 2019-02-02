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У Парижі почався марш "жовтих жилетів"

У Парижі почався марш "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Парижі почався марш "жовтих жилетів" на підтримку постраждалих під час акцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.

Так званий "білий марш" покликаний підтримати постраждалих під час протестних акцій маніфестантів.

Парад мирний, поки в ньому бере участь кілька сотень людей.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих з початку протестів "жовтих жилетів" у Франції досягла 11.

Нагадаємо, за вихідні поліція затримала понад 220 учасників акції "жовтих жилетів" у Франції.

Раніше видання BFMTV повідомляло, що на протести вийшли понад 69 000 чоловік.

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