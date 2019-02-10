В Петербурге на "Марше матерей" задержали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В российском Санкт-Петербурге задержали семь участников акции "Марш материнского гнева" в поддержку активистки Анастасии Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "МБХ Медиа".
"В Петербурге на акции в поддержку Анастасии Шевченко задержали уже семь человек", - сообщает издание.
Обуликовано так же видео задержания одного из участников акции с плакатом вооруженными силовиками.
Напомним, в воскресенье было объявлено о проведении марша в поддержку активистки сразу в нескольких городах России. Главной задачей акции назвали привлечение внимания общества к политическим репрессиям.
Ранее дочь политического активиста Анастасии Шевченко умерла в реанимации, пока ее маму весь день держали на допросе у следователя, не отпуская к ребенку. Сейчас Шевченко находится под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.
В Петербурге на акции в поддержку Анастасии Шевченко задержали уже семь человек. Об этом «МБХ медиа» сообщила пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич pic.twitter.com/K152eYCNuR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019