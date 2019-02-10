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У кількох містах Росії пройде "Марш материнського гніву"

У кількох містах Росії пройде "Марш материнського гніву"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. У неділю відразу в декількох містах Росії пройде "Марш материнського гніву", мета якого - підтримати активістку Анастасію Шевченко. У Шевченка померла дочка, поки активістку допитували правоохоронці, передає УНН з посиланням на "Ехо Москви".

Так, за інформацією видання, серед міст, які підтримали акцію: Єкатеринбург, Ярославль, Орел, Казань, Махачкала, Кіров, Ростов-на-Дону.

Марші відбудуться на центральних площах. Головним завданням акції назвали привернення уваги суспільства до політичних репресій.

Раніше дочка політичного активіста Анастасії Шевченко померла в реанімації, поки її маму весь день тримали на допиті у слідчого, не відпускаючи до дитини.

Зараз Шевченко перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у співпраці з небажаної організацією. Під домашнім арештом перебуває ще одна мама і політичний активіст - Лія Милушкина, пише видання.

Акції пройдуть під гаслом: "Свободу Анастасії Шевченко, Лії Милушкиній і всім політв'язням".

Як повідомляв УНН, 3 лютого в декількох містах Росії пройшли мітинги проти "сміттєвої" реформи.

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