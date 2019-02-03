Россия не свалка: сотни россиян вышли на митинги из-за "мусорной" реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В ряде российских городов прошли митинги против "мусорной" реформы. Активисты выходили на акции с лозунгами: "Россия - не свалка", передает УНН.
Как сообщил российский активист Сергей Удальцов, в Москве у префектуры Центрального административного округа (ул. Марксистская, 24) состоялось собрание граждан в рамках межрегиональной экологической акции "Россия не помойка!".
"Акция проходила в форме встречи с депутатами, так как митинг не согласовали", - пояснил активист.
На мероприятие в Москве, по его словам, собралось около 400 человек.
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"Участники акции заявляли, что "мусорная реформа", стартовавшей в России, поднимает тарифы, но не решает проблему отходов. Граждане требуют ввести максимальную переработку отходов и раздельный сбор мусора, а также создать систему народного контроля в сфере утилизации отходов", - написал Удальцов.
Добавим, что митинги также прошли в Екатеринбурге и Казани.
Как сообщают российские СМИ, президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании - единственного мусорного оператора с большими регуляторными и финансово-экономическими полномочиями. Госкомпания с функциями министерства в том числе будет готовить проекты законов, распоряжаться бюджетными деньгами, строить объекты инфраструктуры и предоставлять услуги в области управления отходами. При этом госмонополист сможет входить в капитал компаний отрасли - до стопроцентного участия.