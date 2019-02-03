Росія не звалище: сотні росіян вийшли на мітинги через "сміттєву" реформу

Як повідомив російський активіст Сергій Удальцов, у Москві біля префектури Центрального адміністративного округу (вул. Марксистська, 24) відбулися збори громадян в рамках міжрегіональної екологічної акції “Росія не смітник!”.

“Акція проходила у формі зустрічі з депутатами, так як мітинг не погодили”, — пояснив активіст.

На захід у Москві, за його словами, зібралось близько 400 осіб.

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“Учасники акції заявляли, що “сміттєва реформа”, що стартувала в Росії, піднімає тарифи, але не вирішує проблему відходів. Громадяни вимагають запровадити максимальну переробку відходів і роздільний збір сміття, а також створити систему народного контролю в сфері утилізації відходів", - написав Удальцов.

Додамо, що мітинги також відбулись в Єкатеринбурзі та Казані.

Як повідомляють російські ЗМІ, президент РФ Володимир Путін підписав указ про створення публічно-правової компанії - єдиного сміттєвого оператора з великими регуляторними та фінансово-економічними повноваженнями. Держкомпанія з функціями міністерства в тому числі готуватиме проекти законів, розпоряджатися бюджетними грошима, будуватиме об'єкти інфраструктури та надаватиме послуги в галузі управління відходами. При цьому держмонополіст зможе входити в капітал компаній галузі - аж до стовідсоткової участі.