В нескольких городах России пройдет "Марш материнского гнева"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В воскресенье сразу в нескольких городах России пройдет "Марш материнского гнева", цель которого - поддержать активистку Анастасию Шевченко. У Шевченко умерла дочь, пока активистку допрашивали правоохранители, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
Так, по информации издания, среди городов, которые поддержали акцию: Екатеринбург, Ярославль, Орел, Казань, Махачкала, Киров, Ростов-на-Дону.
Марши состоятся на центральных площадях. Главной задачей акции назвали привлечение внимание общества к политическим репрессиям.
Ранее дочь политического активиста Анастасии Шевченко умерла в реанимации, пока ее маму весь день держали на допросе у следователя, не отпуская к ребенку.
Сейчас Шевченко находится под домашним арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Под домашним арестом находится еще одна мама и политический активист - Лия Милушкина, пишет издание.
Акции пройдут под лозунгом: "Свободу Анастасии Шевченко, Лии Милушкиной и всем политзаключенным".
Как сообщал УНН, 3 февраля в нескольких городах России прошли митинги против "мусорной" реформы.