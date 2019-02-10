У Петербурзі на "Марші матерів" затримали сімох осіб

"У Петербурзі на акції на підтримку Анастасії Шевченко затримали вже сім чоловік", - повідомляє видання.

Обуліковано так само відео затримання одного з учасників акції з плакатом збройними силовиками.

Нагадаємо, в неділю було оголошено про проведення маршу на підтримку активістки відразу в декількох містах Росії. Головним завданням акції назвали привернення уваги суспільства до політичних репресій.

Раніше дочка політичного активіста Анастасії Шевченко померла в реанімації, поки її маму весь день тримали на допиті у слідчого, не відпускаючи до дитини. Зараз Шевченко перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у співпраці з небажаної організацією.

У Петербурзі на акції на підтримку Анастасії Шевченко затримали вже сім чоловік. Про це «МБХ медіа» повідомила прес-секретар «Відкритої Росії» Наталія Грязневіч pic.twitter.com/K152eYCNuR