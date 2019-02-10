У Петербурзі на "Марші матерів" затримали сімох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У російському Санкт-Петербурзі затримали сім учасників акції "Марш материнського гніву" в підтримку активістки Анастасії Шевченко. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "МБХ Медіа".
"У Петербурзі на акції на підтримку Анастасії Шевченко затримали вже сім чоловік", - повідомляє видання.
Обуліковано так само відео затримання одного з учасників акції з плакатом збройними силовиками.
Нагадаємо, в неділю було оголошено про проведення маршу на підтримку активістки відразу в декількох містах Росії. Головним завданням акції назвали привернення уваги суспільства до політичних репресій.
Раніше дочка політичного активіста Анастасії Шевченко померла в реанімації, поки її маму весь день тримали на допиті у слідчого, не відпускаючи до дитини. Зараз Шевченко перебуває під домашнім арештом за звинуваченням у співпраці з небажаної організацією.
У Петербурзі на акції на підтримку Анастасії Шевченко затримали вже сім чоловік. Про це «МБХ медіа» повідомила прес-секретар «Відкритої Росії» Наталія Грязневіч pic.twitter.com/K152eYCNuR- МБХ Медіа (@MBKhMedia) February 10, 2019