В Киеве устроили факельное шествие в честь Героев Крут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Киеве провели факельное шествие в честь Героев Крут. В марше приняли участие несколько сотен человек, которые скандировали: "Слава Украине - Героям Слава", передает УНН.
Организовал марш Национальный Корпус.
Шествие началось в 18.00 от памятника Героям Крут на Львовской площади и прошла по маршруту: ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - пл. Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Грушевского - ул. Конституции возле Верховной Рады.
"В 2019 году Украина отмечает 101-ю годовщину боя под Крутами. Поэтому, украинская молодежь собралась, чтобы почтить подвиг молодых героев. В 1918 году большевики решили кровавую войну против украинского народа. Кадровые военные отсиживались на диванах, а профессиональные политики бежали из опасного Киева. И тогда за оружие взялись молодые идеалисты. Сейчас ситуация очень напоминает вызовы и угрозы столетней давности", - отметили организаторы.
Напомним, 29 января в Украине - День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 101 год назад.