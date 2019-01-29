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У Києві влаштували смолоскипний марш на честь Героїв Крут

У Києві влаштували смолоскипний марш на честь Героїв Крут

Київ • УНН

 • 16335 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві провели смолоскипний марш на честь Героїв Крут. У марші взяло участь кілька сотень осіб, які скандували: "Слава Україні - Героям Слава", передає УНН.

Організував марш Національний Корпус.

Хода розпочалась о 18.00 від пам’ятника Героям Крут на Львівській площі і пройшла маршрутом: вул. Велика Житомирська – вул. Михайлівська – пл. Майдан Незалежності – вул. Хрещатик – вул. Грушевського – пл. Конституції біля Верховної Ради.

"У 2019-му році Україна святкує 101-шу річницю бою під Крутами. Тож, українська молодь зібралась, щоб вшанувати подвиг молодих героїв. 1918-го року більшовики розв’язали криваву війну проти українців. Кадрові військові відсиджувалися на диванах, а професійні політики втекли з небезпечного Києва. І тоді за зброю узялися молоді ідеалісти. Нині ситуація дуже нагадує виклики та загрози столітньої давнини", - зазначили організатори.

Нагадаємо, 29 січня в Україні - День пам’яті полеглих у бою під Крутами, який стався 101 рік тому.

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