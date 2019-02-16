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У Києві розпочався марш до 125-річчя "Сокола"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Києві проходить урочистий Марш на честь 125-річчя Всеукраїнської громадської організації "Сокіл", передає коррепосндент УНН.

"Марш почався. Кілька сотень учасників", - повідомив кореспондент.

Нагадаємо, 29 січня в Києві провели смолоскипну ходу на честь Героїв Крут. У марші взяли участь кілька сотень людей, які скандували: "Слава Україні - Героям Слава".

Як повідомляв УНН, в Петербурзі на "Марші матерів" затримали сім осіб.

Крім того, 2 лютого в Парижі "жовті жилети" влаштували білий марш.

Українські Національні Новини

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