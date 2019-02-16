У Києві розпочався марш до 125-річчя "Сокола"

"Марш почався. Кілька сотень учасників", - повідомив кореспондент.



Нагадаємо, 29 січня в Києві провели смолоскипну ходу на честь Героїв Крут. У марші взяли участь кілька сотень людей, які скандували: "Слава Україні - Героям Слава".



Як повідомляв УНН, в Петербурзі на "Марші матерів" затримали сім осіб.



Крім того, 2 лютого в Парижі "жовті жилети" влаштували білий марш.