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7 марта, 06:35 • 111238 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137498 просмотра

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В Киеве прошел второй розыгрыш "Кубка Непокоренных"

В Киеве прошел второй розыгрыш "Кубка Непокоренных"

Киев  •  УНН

 • 9496 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Вчера, 25 мая, на НТК им. В. Банникова состоялся второй розыгрыш уникального турнира - "Кубка Непокоренных". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

В турнире приняли участие пять команд из разных регионов страны, сформированных из ветеранов АТО, которые получили серьезные ранения, защищая наше государство на Востоке ФК "Алые сердца" (Киев), ФК "Волынь YES" (Луцк), ФК "Черкасские казаки" (Черкассы), ФК "Полесская сечь" (Ровно), "Прекрасный город" (Тернополь).

Второй раз подряд трофей получила команда "Волынь YES", которая снова в год заберет его в Луцк.

Специальные награды, медали и подарки от Украинской ассоциации футбола получили после завершения турнира все его участники. Отдельно были отмечены лучшие игроки в номинациях. Лучшим игроком турнира был признан Богдана Середенко ("Алые сердца"), лучшим голкипером - Андрей Смердова ("Волынь YES"), лучшим бомбардиром стал Владислав Сидоренко из команды "Черкасские казаки".

В ассоциации добавили, что главная цель проведения таких соревнований - оказание поддержки и помощи защитникам Украины в прохождении успешной психологической и социальной реабилитации по возвращении с войны.

Украинская ассоциация футбола является надежным партнером Вооруженных сил Украины и ветеранов боевых действий и поддерживает и будет поддерживать в дальнейшем все реабилитационные футбольные проекты, к которым привлекаются защитники нашего государства.

Напомним, как писал УНН, в прошлом году, ФФУ и Нацсовет спортивной реабилитации защитников договорились о ежегодных турнирах "Кубка Непокоренных".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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