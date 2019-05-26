У Києві пройшов другий розіграш “Кубку Нескорених”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Вчора, 25 травня, на НТК ім. В. Баннікова відбувся другий розіграш унікального турніру — “Кубку Нескорених”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Українську асоціацію футболу.
У турнірі взяли участь п’ять команд із різних регіонів країни, сформованих із ветеранів АТО, які отримали серйозні поранення, захищаючи нашу державу на Сході: ФК “Пурпурові серця” (Київ), ФК “Волинь YES” (Луцьк), ФК “Черкаські козаки” (Черкаси), ФК “Поліська січ” (Рівне), “Файне місто” (Тернопіль).
Вдруге поспіль трофей здобула команда “Волинь YES”, яка знову на рік забере його до Луцька.
Спеціальні відзнаки, медалі та подарунки від Української асоціації футболу отримали після завершення турніру всі його учасники. Окремо було відзначено кращих гравців у номінаціях. Кращим гравцем турніру було визнано Богдана Середенка (“Пурпурові серця”), кращим голкіпером — Андрія Смєрдова (“Волинь YES”), кращим бомбардиром став Владислав Сидоренко з команди “Черкаські козаки”.
У асоціації додали, що головна мета проведення таких змагань — надання підтримки та допомоги захисникам України в проходженні успішної психологічної та соціальної реабілітації після повернення з війни.
Українська асоціація футболу є надійним партнером Збройних сил України та ветеранів бойових дій і підтримує та підтримуватиме надалі всі реабілітаційні футбольні проекти, до яких залучаються захисники нашої держави.
Нагадаємо, як писав УНН, минулого року, ФФУ та Нацрада спортивної реабілітації захисників домовилися про щорічні турніри “Кубку Нескорених”.