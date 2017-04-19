В Киеве пройдет седьмой благотворительный турнир по мини-футболу

По состоянию на 14 апреля более десятка корпоративных команд и одна родительская зарегистрировались для участия в турнире.

Главной целью турнира является сбор средств для обеспечения "солнечных" детей возможностью заниматься в Центре раннего развития.

Этот Центр является единственным в Украине и не финансируется ни государством, ни местными бюджетами.

"Здесь малыши от 0 до 8 лет могут получать консультации педагогов, логопедов, дефектологов, психологов, посещать мастер-классы и групповые занятия, а также готовиться к школе и детскому саду", - сообщили в пресс-службе компании "М.С.Л."

По словам президента ВБО "Даун Синдром" Сергея Курьянова, каждый из благотворительных турниров, проведенных в течение прошедших шести лет, является уникальной возможностью найти финансирование на обеспечение работы программ Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна.

"В течение шести лет наша организация проводит турниры по боулингу, пейнтболу, мини-футболу. Каждый из них – это не только праздник для детей, родителей и участников. Это уникальная возможность найти финансирование на обеспечение работы программ Центра раннего развития для детей с синдромом Дауна. Ежегодно к нам присоединяются новые компании и организации. Именно благодаря таким турнирам наши дети могут учиться и развиваться", - сказал он.

Помощь от проведения турниров "Кубок открытых сердец" в течение последних лет составила почти 1 млн грн.

"Бесплатные первичные консультации, адаптационные и группы раннего сопровождения семей, консультации психологов для семей и родителей, специальные индивидуальные и групповые занятия для детей с синдромом Дауна - все это стало возможным благодаря проведению турниров "Кубка открытых сердец" и мы гордимся тем, что можем присоединиться к этому социально важному для Украины проекту", - резюмировали в пресс-службе компании "М.С.Л.".