У Києві пройде сьомий благодійний турнір з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. 22 квітня Всеукраїнська благодійна організація “Даун Синдром” проведе традиційний сьомий благодійний турнір з міні-футболу серед корпоративних команд “Кубок відкритих сердець”, передає УНН з посиланням на прес-службу технічного партнеру турніру — оператора державних лотерей “М.С.Л.”
Станом на 14 квітня понад десять корпоративних команд та одна батьківська зареєструвалися для участі у турнірі.
Головною метою турніру є збір коштів для забезпечення “сонячних” дітей можливістю займатися в Центрі раннього розвитку.
Цей Центр є єдиним в Україні та не фінансується ні державою, ні місцевими бюджетами.
“Тут малюки від 0 до 8 років можуть отримувати консультації педагогів, логопедів, дефектологів, психологів, відвідувати майстер-класи та групові заняття, а також готуватися до школи та дитячого саду”, — повідомили у прес-службі компанії “М.С.Л.”
За словами президента ВБО “Даун Синдром” Сергія Кур’янова, кожен із благодійних турнірів, які організація проводила протягом шести минулих років, є унікальною можливістю знайти фінансування на забезпечення роботи програм Центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна.
“Протягом шести років наша організація проводила турніри з боулінгу, пейнтболу, міні-футболу. Кожен з них — це не тільки свято для дітей, батьків і учасників. Це унікальна можливість знайти фінансування на забезпечення роботи програм Центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна. Щороку до нас приєднуються нові компанії та організації. Саме завдяки таким турнірам наші діти можуть вчитися та розвиватися”, — сказав він.
Допомога від проведення турнірів “Кубок відкритих сердець” протягом останніх років становила майже 1 млн грн.
“Безкоштовні первинні консультації, адаптаційні та групи раннього супроводу сімей, консультації психологів для сімей і батьків, спеціальні індивідуальні та групові заняття для дітей з синдромом Дауна — все це стало можливим завдяки проведенню турнірів „Кубка відкритих сердець“ і ми пишаємось тим, що можемо долучитися до цього соціально важливого для України проекту”, — резюмували у прес-службі компанії “М.С.Л.”.