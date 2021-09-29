В Киеве за сутки от COVID-19 умерло семь человек, заболело более 580
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 583 больных коронавирусом. Семь человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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"583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Семь человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5385 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 233 900", — говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 327 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 188 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет, 32 девочки в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 36 мальчиков в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 58 больных коронавирусом, а также 186 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 590 человек. В общем преодолели вирус 220 767 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 100, Деснянском — 93, Соломенском — 70 случаев.
Добавим
В течение 28 сентября в Украине зарегистрировали 9666 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2855, летальных случаев — 217.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 132 246 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 75188 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 57 058 человека. Всего с начала кампании сделано 12,5 млн прививок.