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У Києві за добу від COVID-19 померло семеро людей, захворіло понад 580

У Києві за добу від COVID-19 померло семеро людей, захворіло понад 580

Київ • УНН

 • 21615 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 583 хворих на коронавірус. Семеро людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Цитата

"583 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Семеро людей померли. Усього за період пандемії в Києві 5385 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 233 900", — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 327 жінок віком від 18 до 91 років, 188 чоловіків віком від 18 до 93 років, 32 дівчинки віком від 1 місяця до 17 років і 36 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус, а також 186 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 590 людей. Загалом подолало вірус 220 767 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 100, Деснянському — 93, Солом‘янському — 70 випадків.

Додамо

Протягом 28 вересня в Україні зареєстрували 9 666 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 855, летальних випадків — 217.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 132 246 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 75 188 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 57 058 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,5 млн щеплень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Київ

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