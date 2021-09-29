У Києві за добу від COVID-19 померло семеро людей, захворіло понад 580
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 583 хворих на коронавірус. Семеро людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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"583 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Семеро людей померли. Усього за період пандемії в Києві 5385 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 233 900", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 327 жінок віком від 18 до 91 років, 188 чоловіків віком від 18 до 93 років, 32 дівчинки віком від 1 місяця до 17 років і 36 хлопчиків віком від 6 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус, а також 186 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 590 людей. Загалом подолало вірус 220 767 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 100, Деснянському — 93, Солом‘янському — 70 випадків.
Додамо
Протягом 28 вересня в Україні зареєстрували 9 666 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 855, летальних випадків — 217.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 132 246 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 75 188 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 57 058 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,5 млн щеплень.